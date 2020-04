Wojewoda zgłosił do ZUS lekarzy, którzy wzięli L4

Koronawirus. Do pracy stawiło się 20 osób ze 130

Na osoby, które nie zastosują się do decyzji wojewody, można nałożyć kary administracyjne w wysokości do 30 tys. zł. Wojewoda ukarał już pięć osób sankcjami po 5 tys. zł. O sytuacji w domu opieki przy Bobrowieckiej zawiadomił prokuraturę.

- Wojewoda skierował do podmiotów leczniczych, domów pomocy i zakładów opiekuńczo-leczniczych w sumie 130 osób, w tym lekarzy internistów, neurologów, anestezjologów oraz pielęgniarki, pielęgniarzy, diagnostów i opiekunów. Dotychczas do pracy stawiło się łącznie 20 osób - przekazała rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz.

Koronawirus. Lekarze nie chcą pracować

Skierowania trafiały do osób, które z mocy ustawy są wyłączone z podejmowania pracy w tym trybie. - Wojewoda wysyłał je do matek małych dzieci, lekarek w ciąży, do emerytowanych lekarzy. Wygląda na to, że nawet nie sprawdzali numerów PESEL – wskazał Jankowski.

Koronawirus. Kontrola ZUS

Ewa Filipowicz, rzeczniczka wojewody stwierdziła, że większość spośród osób, które nie zgłosiły się do pracy, przedstawiło zwolnienia lekarskie. - Duża część zwolnień jest wystawiana dokładnie w dniu, w którym dostarczana jest decyzja o oddelegowaniu. W związku z tym przedłożone zwolnienia lekarskie są zgłaszane do weryfikacji i kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wyjaśniła.

Jankowski przyznał, że jeżeli są lekarze, którzy celowo uchylili się od obowiązku, to jest to rzeczywiście naganne. Jak mówił, wygląda na to, że wojewoda wyciągnął wnioski z wcześniejszych działań. Jeszcze przed świętami do Izby trafił apel Radziwiłła, który ewidentnie zmienia ton. Dziś “prosi chętnych” lekarzy i dentystów o “zgłaszanie swojej gotowości do pracy. Zapowiada, że z usług medyków, którzy zgłoszą się na ochotnika “pozwoli sobie korzystać w pierwszej kolejności”.