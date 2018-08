Zadeklarował pomoc dzieciom niepełnosprawny. "Pomogę w miejscu, gdzie rząd PiS odwraca oczy"

Zebrano już 35 tys. podpisów pod petycją do MEN: „Pozwólcie wszystkim dzieciom uczyć się w szkole". Akcję poparł Rafał Trzaskowski. - Moje dzieci chodziły do takich klas, gdzie były dzieci z niepełnosprawnościami i właśnie to uczyło ich tolerancji i empatii - powiedział kandydat.

1 września wchodzi ustawa o konieczności zatrudniania w placówkach oświatowych na umowy o pracę. Niepełnosprawne dzieci mogą stracić swoich terapeutów, a nauczanie indywidualne ma być prowadzone tylko w domu. W związku z tym są zbierane podpisy pod dwie petycje. Jedną napisało Stowarzyszenie Poradni Niepublicznych, zrzeszające dyrektorów placówek i terapeutów, drugą - rodzice niepełnosprawnych dzieci.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy poparł petycję Moniki Mamulskiej „Pozwólcie wszystkim dzieciom uczyć się w szkole". - Mówię tutaj jako ojciec. Moje dzieci chodziły do takich klas, gdzie były dzieci z niepełnosprawnościami i właśnie to uczyło ich tolerancji i empatii - tłumaczył.

- Niestety, jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział wojnę wielu instytucjom, niszczy wiele udanych reform i traktuje te słabsze osoby właśnie w taki sposób. Byliśmy wielokrotnie tego świadkami - powiedział poseł. Zadeklarował, że w Warszawie pomożemy tym 9 tys. dzieci.

- Znajdziemy pieniądze na dodatkowych nauczycieli, specjalistów i rehabilitantów. Tam, gdzie się da, samorząd musi pomóc w miejscu, gdzie rząd PiS odwraca oczy od prawdziwych problemów, nas wszystkich - obiecał Rafał Trzaskowski.

