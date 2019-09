Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka". Most pontonowy bez zgody na budowę

Przeprawa pontonowa na Wiśle, którą wojsko wybudowało po awarii oczyszczalni ścieków "Czajka", to formalnie samowola budowlana. Przedsiębiorstwo "Wody Polskie" wystąpiło o zgodę na budowę w poniedziałek.

Spółka "Wody Polskie", która koordynuje budowę mostu pontonowego na Wiśle, wystąpiła do stołecznego ratusza z prośbą o zezwolenie na budowę w poniedziałek - podaje Radio Zet. Urzędnicy zapewniają, że jeszcze we wtorek wydadzą zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia. To dokument uprawniający do rozpoczęcia robót budowlanych.