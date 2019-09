Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka". Drugi etap prac na Wiśle

Po awarii kolektorów w oczyszczalni ścieków "Czajka" trwają prace naprawcze i te, które pozwolą zapobiegać wyciekowi nieczystości do Wisły. We wtorek zakończono budowę mostu pontonowego na Wiśle. W środę rozpoczyna się kolejny etap działań.

Na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym zostanie położony alternatywny rurociąg. To dzięki niemu ścieki mają być transportowane na prawy brzeg Wisły, do oczyszczalni ścieków "Czajka". Od tygodnia, z powodu awarii, nieczystości trafiają do Wisły.