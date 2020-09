"Czajka". Brzegi Wisły są już połączone alternatywnym rurociągiem

Na lewym brzegu Wisły, gdzie dociągnięto obie nitki rurociągu po moście pontonowym , trwa przygotowanie kolejnego elementu do podłączenia – poinformowało RMF 24.

Do tej pory naciągano na most bardzo długi, ale prosty fragment rurociągu. Obecnie rozpocznie się układanie krętych i krótkich elementów, także wielkich kolanek. W ten sposób rurociąg będzie doprowadzony do oddalonego o 400 - 500 metrów kolektora ściekowego.