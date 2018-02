Na generalne czyszczenie PKiN trzeba jeszcze poczekać. "Teraz zajmiemy się tarasem widokowym"

Pałac Kultury i Nauki już nie wygląda tak biało, jak ponad 50 lat temu. Władze budynku zaznaczają, że potrzebuje renowacji. Ale na początku będzie to wewnętrzna ściana tarasu widokowego.



Tak też się stało. Rafał Krzemień poinformował, że trwa przetarg na wykonawcę prac remontowo - konserwacyjnych Tarasu Widokowego na 30 piętrze PKiN. - To miejsce jest reprezentacyjną częścią Pałacu Kultury, którą rokrocznie odwiedza ponad 600 tys. turystów, dlatego, zanim rozpoczniemy czyszczenie elewacji PKiN, w pierwszej kolejności chcemy przystąpić do odnowienia Tarasu. Nie znaczy to jednak, że zaniechaliśmy starania w sprawie czyszczenia całego Pałacu z zewnątrz. To poważne przedsięwzięcie i trzeba się do niego bardzo dobrze przygotować - tłumaczy prezes PKiN. Dodaje, że aktualnie są w realizacji innej wieloletniej inwestycji, związanej z wymianą ok. 900 okien, która potrwa do 2021 roku.