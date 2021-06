Warszawa. Zwęzić, a raczej poszerzyć. Mieszkańcy za zmianami w Alejach Jerozolimskich

Być może z czasem do planowanych zmian przekonają się i dotychczasowi przeciwnicy - taka tendencja przyświeca urbanistom w wielkich europejskich miastach, które stają się coraz życzliwsze dla pieszych i rowerzystów. Czasu do wdrożenia w życie planu ratusza jest jeszcze sporo. Przebudowa nastąpi dopiero w czasie, kiedy do prac modernizacyjnych przystąpi kolej, która ma w planie przebudowę linii średnicowej.