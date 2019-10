Martwe kozy w Warszawie. Sprawę zbada prokuratura

Kozy na wyspie na Wiśle miały być częścią stołecznego projektu. Nikt nie przypuszczał, że finał akcji będzie tak fatalny. Teraz wolontariusze z Fundacji Animal Rescue Polska zawiadomili o sprawie prokuraturę i policję.

Kozy mieszkające nad Wisłą w okolicach mostu Gdańskiego to część ekologicznego projektu warszawskiego ratusza. Zadaniem zwierząt było wyjadanie roślinności, aby wyspa nadawała się do gniazdowania nadwiślańskich ptaków. Na początku kóz było 60.

Z zeznań bezdomnego opiekuna stada wynika, że martwe zwierzęta właściciel kazał mu zakopywać – tak miał więc postąpić w ponad 20 przypadkach. Osiem kolejnych kóz - jak twierdzi - wrzucał do Wisły. 18 z 30 kóz, które jeszcze żyją, jest w bardzo złym stanie. Dlatego przedstawiciele Fundacji Animal Rescue Polska zdecydowali się poinformować o sprawie urzędników i poprosić o dokładne zbadanie sprawy.

– To nie są warunki do przetrzymywania kóz – mówi Dobromir Bartecki z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii cytowany przez Radio Dla Ciebie. – Kozy nie są zwierzętami pierwotnymi, one wymagają opieki człowieka - dodaje.