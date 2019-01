Wezwała policję, bo zdenerwował ją mąż. Zapomnieli, że hodują marihuanę

Sprzeczka małżonków doprowadziła do kuriozalnej sytuacji. Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego nie mogli się spodziewać, że na trop plantacji marihuany naprowadzą ich... sami hodowcy. Wszystko za sprawą prośby zdesperowanej żony o przyjazd funkcjonariuszy do wzburzonego męża.

Policjanci przystąpili do przeszukania posesji. W różnych częściach mieszkania znajdował się susz roślinny należący do małżeństwa. Jednak prawdziwa niespodzianka czekała na funkcjonariuszy w odrębnym pomieszczeniu. Dostęp do niego był utrudniony ze względu na zamknięte drzwi wejściowe. Właściciele posesji tłumaczyli, że nie mogą ich otworzyć, ale to nie przekonało interweniujących.