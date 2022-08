Centrum Janki zaprasza do Krainy Zabawy

Najmłodsi klienci Centrum będą mieli niepowtarzalną okazję, by zaliczając cztery stacje pełne zabaw - takich jak kręgle, mini golf czy warsztaty tworzenia bransoletek - otrzymać pieczątki do specjalnego paszportu. Zebranie wszystkich stempli pozwoli zdobyć 3 września voucher na lody, a 17 września – po okazaniu dodatkowo paragonu za minimum 100 zł – zgarnąć bilet do Cinema City lub wejściówkę do Sali Zabaw Fikołki. Spektakularny, dmuchany zamek, pastelowe dekoracje z balonów i magiczna ścianka z lizakami sprawią, że dzieci poczują się jak w bajce.