Czy w samolocie można używać w telefonu?

Jak włączyć tryb samolotowy w swoim urządzeniu?

Włączenie trybu samolotowego w telefonie nie jest skomplikowaną czynnością, która zajmuje jedynie kilka sekund i nawet laik nie będzie miał większych problemów z jego aktywacją. Jeśli jesteś posiadaczem telefonu z Androidem, aby przygotować go do lotu, musisz otworzyć pasek powiadomień przesuwając palcem od góry do dołu. Gdy znajdziesz ikonkę przedstawiającą samolot po prostu ją naciśnij.