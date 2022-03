Czy warto używać zniesień Fibonacciego w swoim tradingu?

Po uwzględnieniu całego zakresu, na naszym wykresie cenowym pokażą się poziome linie, symbolizujące konkretne zniesienia Fibonacciego ujęte w wartościach procentowych. Najpopularniejsze zniesienia to te oznaczone wartością 23.6%, 38.2%, 50%, a także 61.88%, która stanowi klasyczną złotą proporcję. Te zniesienia to prawdopodobne miejsca, do których cena będzie zmierzała w ramach korekty. W tradycyjnym ujęciu zniesienia Fibonacciego pozwolą nam na wyznaczanie miejsc, w których potencjalna korekta będzie miała swój koniec, a to, na którym zniesieniu cena się zatrzyma, zależy w głównej mierze od impetu korekty.