Dlaczego warto używać linków sponsorowanych?

Czy kampanie linków sponsorowanych zwiększają widoczność w wyszukiwarce Google?

Jak już wspominaliśmy wyżej, tak – linki sponsorowane zwiększają widoczność w wyszukiwarce Google. Już po uruchomieniu kampanii nasza strona będzie widoczna na górze oraz na dole pierwszej strony pod wybraną przez nas, konkretną frazą kluczową. Reklamy tekstowe to świetne rozwiązanie bez względu na to, czy ktoś korzysta z innych metod promocji. Częste wyświetlenie reklamy w takich miejscach jak wyszukiwarka Google sprawi, że będzie można zdobyć wielu klientów. Warto tylko upewnić się, że linki sponsorowane wyświetlają się w odpowiednich miejscach, aby można było dotrzeć do potencjalnych klientów. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować kampanię linków sponsorowanych ze specjalistą. Jest to osoba, która wie, jak używać kampanii Adwords, aby kampania Google Ads przyniosła oczekiwane efekty.