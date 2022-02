Golfy i kardigany — najciekawsze propozycje swetrów męskich

Klasyka wśród swetrów. Pulower to sweter bez kołnierza, wkładany przez głowę. Niektórzy porównują go do wygodnej bluzy, z tym że w wersji wełnianej. Jego nazwa wzięła się od angielskiego zwrotu "pull over", co nawiązuje do faktu, że pulowery nie są rozpinane i trzeba je zakładać przez głowę. To niezwykle uniwersalny sweter męski, który możemy zestawić zarówno z jeansami, jak i materiałowymi spodniami na co dzień. Pasują do trampek czy sneakersów, ale też bardziej eleganckich męskich botek czy sztybletów.