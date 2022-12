Kraina Świątecznej Frajdy w Centrum Janki

Nie tylko rozświetlone, świąteczne dekoracje, ale również całe mnóstwo angażujących aktywności zaoferuje w grudniu swoim klientom Centrum Janki. Od 5 do 23 grudnia w Krainie Świątecznej Frajdy można będzie porzucać śnieżkami do celu, zagrać w kultowe memory w wydaniu gwiazdkowym, a także odkryć Magiczny Zakątek. Mali wielbiciele zwierzaków będą zachwyceni możliwością nakarmienia Renifera Rudolfa, a każdy z pewnością doceni wygodny fotel, w którym można będzie zasiąść i zrobić sobie efektowną fotkę. Przy każdym z wejść do Centrum Janki stanie skrzynka na listy do świętego Mikołaja, a wysłanie listu będzie oznaczało szansę na wygranie zestawu klocków Lego. Nie zabraknie również Dekoratorni pakującej prezenty, która przy okazaniu paragonu na minimum 150 zł udekoruje świąteczne pakunki za darmo. Natomiast w sobotę oraz niedzielę 17 i 18 grudnia będzie można otrzymać świątecznego skrzata za zakupy. Wystarczy jedynie okazać paragony na 300 lub 450 zł (max. 2 paragony, z wyłączeniem Auchan) i zarejestrować je w Punkcie Obsługi Akcji, gdzie dostępny będzie też regulamin. Sympatyczny skrzat idealnie uzupełni świąteczną dekorację i wywoła uśmiech na twarzach domowników.