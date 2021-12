Dla kogo przeznaczony jest laptop Apple?

Zastanawiasz się, dla kogo przeznaczone są Macbooki? Przede wszystkim dla osób, które szukają urządzeń najwyższej jakości. Macbook Air to komputer dedykowany do pracy i użytku zawodowego, w tym pracy biurowej. Charakteryzuje go wydajna bateria, a także duża pojemność dysku. W efekcie możliwe jest przetwarzanie setek zdjęć i aplikacji, bez utraty płynności. Ten komputer sprawdzi się także do codziennego użytku: przeglądania Internetu, oglądania filmów. Przeglądanie Internetu, nawet wielu zakładek, na takim sprzęcie to sama przyjemność, podobnie jak oglądanie filmów. Szybki czas ładowania baterii sprawia, że urządzenie jest naprawdę mobilne. Produkt dostępny jest w różnych wersjach. Z kolei Macbook Pro jest wybierany przez graczy, a także grafików. Duża przekątna ekranu pozwala na komfortową pracę. Ten komputer sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jest ultra wydajny, dzięki szybkiemu procesorowi Apple M1 Pro. Charakteryzuje się też niesamowitą grafiką. Z całą pewnością Macbooki to sprzęt wart swojej ceny.