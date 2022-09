Mieszkanie w centrum Warszawy - zalety i wady

Czy mieszkając w centrum, łatwo dotrzeć do punktów handlowych oraz rozrywkowych?

W samym centrum Warszawy na próżno szukać dużych galerii handlowych. Większość z nich zlokalizowana jest w innych dzielnicach. Jedna z nich znajduje się między innymi na Mokotowie. Warto jednak odwołać się do tego, co zawarliśmy wcześniej – śródmieście jest naprawdę dobrze skomunikowane z resztą Warszawy. Oznacza to, że przyjazd na zakupy nie będzie stanowił najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o miejsca rozrywki, to tutaj sytuacja jest już nieco inna. Wiele restauracji, pubów i muzeów znajduje się właśnie w centrum. Jeżeli zależy Ci na tym, aby móc pieszo dotrzeć do miejsc, w których się zrelaksujesz i odprężysz, mieszkanie ulokowane w centrum to naprawdę dobry wybór.