Najlepsze urządzenia do oglądania filmów w każdych warunkach

Kiedyś oglądanie filmów było prostsze: wystarczyło włączyć telewizor, wybrać kanał i delektować się programem. Obecnie do oglądania materiałów video mogą posłużyć bardzo różne urządzenia, w tym nawet telefon. Przedstawiamy więc najlepsze sprzęty do oglądania filmów w różnych warunkach, takie jak telewizor Samsung Q950R 75 cali, smartfon Oppo Find X, czy projektor Optoma UHD60.

Szukając najwyższej jakości telewizora do domu, należy skierować wzrok ku odbiornikowi Samsung Q950R (75 cali, 65, 82 i 98 cali). Jest to urządzenie absolutnie rewolucyjne, dysponuje bowiem ekranem o rozdzielczości 8K – która dopiero zaczyna podbijać rynek telewizorów. Filmy na urządzeniu o tak dużej rozdzielczości wyglądają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Aby widz mógł cieszyć się tak wysoką rozdzielczością, w telewizorze 8K zastosowano technologię skalowania, opartą na skryptach sztucznej inteligencji. Z kolei dla osiągania lepszej jakości kontrastów wykorzystano bardzo drobiazgowe podświetlenie strefowe (przez producenta oznaczone jako ×16). Dla przykładu, cena modelu Q950R 75 cali to koszt ok. 29 999 zł.

Oppo Find X to smartfon, który ma liczne predyspozycje do wyświetlania treści video. Przede wszystkim przyczynia się do tego ekran typu AMOLED o rozdzielczości 2340×1080 pikseli i przekątnej wynoszącej aż 6,4 cala. To wystarczająco dużo, by materiał filmowy był drobiazgowy i szczegółowy.