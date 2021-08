Neo(n) Bistro hitem sezonu kulinarnego! W ten weekend Iwona Niemczewska!

Każda z kolacji to niepowtarzalne wydarzenie, które trwa do 26 września. Neo(n) Bistro to nie tylko wspaniałe doświadczenie kulinarne, ale również możliwość spędzenia letniego wieczoru w niezwykłych okolicznościach. Romantyczny klimat tego miejsca to sprawa przede wszystkim widoku na Warszawę nocą, blasku kolorowych neonów oraz rozgwieżdżonego nieba. Są to zdecydowanie sprzyjające okoliczności na pierwszą randkę czy na niezapomniane zaręczyny!