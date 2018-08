Opóźnione pendolino na stacji Warszawa Wschodnia. Pasażerowie czekali na załogę pociągu

"W pociągu EIP, gdzie bilety kosztują ponad 150 złotych, właśnie oświadczono, że w związku z brakiem drużyny pociąg postoi jeszcze 30 minut na stacji początkowej! Brawo organizacja PKP!" - taką wiadomość otrzymaliśmy od pana Andrzeja na dziejesie.wp.pl. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy PKP Intercity.

Komunikacyjny paraliż w Warszawie (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

Pan Andrzej jest częstym pasażerem polskich kolei. Mieszka na stałe w Łodzi, ale pracuje w Warszawie. Często podróżuje też do innych polskich miast. W czwartek miał ruszyć ze stacji Warszawa-Wschodnia do Wrocławia pociągiem pendolino EIP 1603 o godzinie 17:49. Na starcie dowiedział się, że jego pociąg jest opóźniony 10 minut. Powód? Ekipa sprzątająca przygotowywała składy do odjazdu.

- Otworzono drzwi, w końcu weszliśmy. Na przemian zapalały się światła w przedziale i gasły. Aż w końcu powiedziano pasażerom oficjalnie, że nie ma drużyny obsługującej tej pociąg - mówi pan Andrzej w rozmowie z Wirtualną Polską, tłumacząc, że zabrakło maszynisty oraz pracowników, którzy mieli obsłużyć dany pociąg. Opóźnienie zwiększono o kolejne 30 minut. - Z kolei po pół godzinie powiedziano nam, że są utrudnienia na odcinku Warszawa-Centralna - Warszawa-Włochy - dodaje podóżny.

Pan Andrzej nie kryje oburzenia. - To są drogie pociągi. One nie kosztują 30 złotych tylko 130 a chodzą jak chcą - mówi rozgoryczony. Podkreślił również, że to nie pierwsza taka sytuacja. - Niedawno podczas podróży do Wrocławia pojawił się komunikat, że drzewo spadło na tory. Pociąg zatrzymał się w Bukowinie Sycowskiej, musiałem wziąć taksówkę za trzysta złotych, by dojechać do miasta - dodał mężczyzna.

Wirtualna Polska poprosiła PKP Intercity o komentarz w tej sprawie. Okazuje się, ze powodem spóźnienia załogi pendolino była awaria zasilenia urządzenia sterowania ruchem w Warszawie-Włochy, która zmieniła organizację ruchu na tej trasie.

- W związku z tym drużyna konduktorska i trakcyjna, która miała przejść na pociąg EIP 1603 z innego pociągu przyjeżdżającego do Warszawy, nie mogła dotrzeć na czas. Ich wcześniejszy pociąg dojechał na stację Warszawa Gdańska, skąd przejechali taksówką na dworzec Wschodni, stąd to opóźnienie – mówi Agnieszka Serbeńska rzecznik PKP Intercity.

Dodała również, że pasażerowie opóźnionego pociągu mogą składać reklamacje, które są rozpatrywane przez przewoźnika indywidualnie. Warto przypomnieć, że gdy pociąg jest opóźniony o co najmniej 60 minut, pasażer ma prawo do zwrotu 25 proc. ceny biletu jednorazowego. Jeśli opóźnienie jest większe niż 120 minut, zwrot może wzrosnąć nawet do 50 proc. ceny biletu.