Otwarcie galerii handlowych w Warszawie. Tłumy i szał wyprzedaży? Zaskoczenie było spore

Po siedmiu tygodniach zamknięcia galerie handlowe ponownie przywitały klientów. Tym razem zakupy odbywały się jednak na innych zasadach. Ruszając dziś do Arkadii i Galerii Wileńskiej spodziewałam się tłumów klientów. Widok zupełnie mnie zaskoczył.

Na zegarku godzina 14. Zamykam home office, mówię cześć redakcji i ruszam do lustra, żeby przygotować się do wyjścia. Makijaż jest, fryzura fatalna, ale cóż, fryzjerzy nadal zamknięci… Aparat w jedną dłoń, karta debetowa w drugą i ruszam na łowy. Zbiegam po schodach, otwieram drzwi wyjściowe z klatki schodowej i hamulec. Czegoś brakuje… Biegiem wracam na górę, bo zapomniałam maseczki, a bez niej nici z zakupów.

W pełni wyposażona w środki ochrony osobistej ruszam na pierwsze od 7 tygodni zakupy ciuchowe.

Otwarcie galerii handlowych. Arkadia niczym pustynia

Pierwsze zaskoczenie to wejście do Arkadii, jednej z największych galerii handlowych w Warszawie. Na ławeczce w niknącym słońcu wylegują się stada nastolatków. Początek ciekawy, zdaje się, że narodowa kwarantanna poszła w zapomnienie. Po wejściu do galerii staję. Przeżywam szok.

W drzwiach witają mnie automaty do dezynfekcji rąk. Szybko odkażam ręce i ruszam w poszukiwaniu klientów, bo tych jest jak na lekarstwo. Na pierwszy rzut oka przy głównym wejściu przechadza się jakieś 10 osób, co na Arkadię jest nikłym wynikiem. Wjeżdżam na górę, a tam pustkami świeci strefa gastronomiczna. Jest zamknięta, ponieważ z powodu pandemii jedzenie można sprzedawać jedynie na wynos lub z dostawą. Czynny McDonald’s i KFC. Oprócz nich jeszcze dwa stoiska.

Po raz kolejny zastanawiam się, gdzie te dzikie tłumy spragnione zakupów? Ruszam w kierunku strefy z popularnymi sklepami odzieżowymi. Mijam Reserved, House i Sinsey. Wszystkie trzy są zamknięte zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami LPP o nieotwieraniu lokali w niektórych galeriach handlowych.

Wychodzę na długą oświetloną alejkę i o to są, nieliczni, ale jednak jacyś, klienci spacerują wzdłuż sklepowych witryn. Nie ma ich wielu, każdy wyposażony jest w maseczkę (sporadycznie przyłbicę). Nieliczni posiadają rękawiczki. O tłumach nie może być mowy, ale przyjemnie jest mieć wrażenie, że świat z wolna wraca do normy.

























Otwarcie galerii handlowych. Jedyna kolejka w Arkadii niczym zielona oaza na pustyni

Okazuje się jednak, że nie cała Arkadia świeciła pustkami. Po powrocie na parter trafiłam w miejsce, gdzie klienci czekali w kolejce, aby wejść do sklepu. To, że Polacy lubią majsterkowanie, wiedziałam od dawna. Ale nigdy nie sądziłam, że narodowa kwarantanna zachęci nas do narodowego remontowania.

Jedyna kolejka do sklepu, jaką napotkałam spacerując po Arkadii, stała przed marketem budowlanym Leroy Merlin. Nieco dalej również było tłocznie, ponieważ część klientów postanowiła uzupełnić zapasy żywnościowe i odwiedzić Carrefour.

Otwarcie galerii handlowych. Spodziewałeś się wyprzedaży? Ja też

Wiele osób miało nadzieję, że wraz z otwarciem galerii handlowych ruszą gigantyczne wyprzedaże. Jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że popularne marki raczej nie kwapią się obniżać cen swoich produktów. Gdzieniegdzie nieśmiały afisz głosił -20 proc. na wszystko. Na większe promocje nie było co liczyć. Może dlatego w sklepach kręciły się z reguły maksymalnie 2-3 osoby?

Skoro już jesteśmy w wątku sklepów, to na uwagę zasługuje przygotowanie sklepów. Przy wejściu do poszczególnych lokali pojawiały się kartki lub plakaty z informacją, ile osób może wejść do środka. Przed niektórymi sklepami lub zaraz za bramkami, stała obsługa z płynem dezynfekującym, a sporadycznie również rękawiczkami. Inne sklepy zdecydowały się otworzyć tylko jedną z bramek wejściowych, a inne zostawiły na podłodze rebus dla domyślnych klientów.





















Otwarcie galerii handlowych. Galeria Wileńska równie pusta

Z ciekawości i potrzeby zakupów spożywczych zajrzałam również do Galerii Wileńskiej. Uprzedzona widokiem w Arkadii nie przeżyłam wielkiego szoku. Korytarze raczej świeciły pustkami, a większe nagromadzenie klientów zastałam dopiero w Carrefourze.

Tu oprócz sklepów należących do LPP nie otworzył się również Empik. Sieć już przed majówką zapowiadała, że od 4 maja nie otworzy części swoich salonów.













Czy po pierwszym dniu otwarcia galerii handlowych można stwierdzić, że zatem warszawiacy nadal przestrzegają zasad narodowej kwarantanny? Jest coraz trudniej, ale zdaje się, że wielu z nas nadal pozostaje w domach. Z ostatecznym werdyktem trzeba się chyba jednak wstrzymać przynajmniej do weekendu.

