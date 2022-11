Prezent na święta. Gdzie szukać inspiracji na podarunki dla najbliższych?

Oprócz samego podarunku warto zadbać też o odpowiednią oprawę z nią związaną. To w jaki sposób zostanie zapakowany prezent często cieszy jeszcze przed tym, zanim zostanie on rozpakowany. Dużo lepszym pomysłem niż wkładanie podarunku do klasyczne torby prezentowej ze świątecznym motywem jest opakowanie go w ozdobny papier. Można dodać do niego dodatkowe ozdoby lub inne drobne gadżety. Idealnie, jeśli będą one nawiązywały do zawartości lub w jakiś sposób naprowadzały na to, co znajduje się w środku.