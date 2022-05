Rozbetonowanie stawu na Polu Mokotowskim na ostatniej prostej. Stołeczny park zyskuje nowe, bardziej naturalne oblicze.

Dom dla człowieka, dom dla natury

Proponowana przez pracownię WXCA koncepcja rozwoju parku bazuje na idei mówiącej, że jest on "(…) procesem, a nie zdarzeniem – ciągłą ewolucją systemów przyrodniczych i zmiennością aktywności społecznych. Park jest miejscem dla wszystkich: ludzi, ale i roślin, zwierząt, żywiołów; we wszystkich porach dnia, tygodnia, roku. Park tworzą dwa symboliczne domy – ostoje: Dom Człowieka i Dom Natury, których obszary przeplatają się niczym sieci. A strefa ‘pomiędzy’ tymi domami to obszar krajobrazu biocenotycznego, świadomie budowanego, o cechach służących zarówno człowiekowi, jak i naturze".