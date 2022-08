Tester IT – jak znaleźć pracę w Warszawie?

Jakie wymagania stoją przed testerem IT?

Dokładne wymagania odnośnie do pracy testera IT są zamieszczane w poszczególnych ogłoszeniach o pracę. Niektórzy wymagają wykształcenia wyższego, czyli ukończonych studiów pierwszego stopnia, a inni dają szansę także samoukom. Nie ma jednak co do tego jasno skonkretyzowanych wymagań. Niemniej, w zakres kompetencji testera IT powinna wchodzić obsługa komputera, a także znajomość danej branży i sposobów tworzenia danego oprogramowania.