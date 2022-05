VPN w telefonie, czyli bezpieczniej poczuj się w sieci

Jaki VPN w telefonie?

VPN można ustawić w swoim telefonie. Co to oznacza dla użytkownika? Korzystając z VPN, podczas surfowania w sieci przez publiczne Wi-Fi zapewnione jest połączenie bezpieczne i szyfrowane. Używając obrazowych metafor – VPN to prywatny tunel prowadzący pomiędzy urządzeniem a adresem internetowym, który chroni przed zewnętrznymi zagrożeniami. To bardzo ważne ze względu na dane, które przechowujemy na swoich smartfonach. Znajdują się tam przecież dostępy do naszych kont bankowych, prywatne zdjęcia, informacje oraz wiele innych wrażliwych danych. Nie chcielibyśmy przecież, by dostały się w niepowołane ręce, dlatego dzięki VPN w telefonie możemy mieć bezpieczny dostęp do Internetu. Bez względu na miejsce, w którym akurat się znajdujemy.