Wiosna coraz bliżej. W Centrum Praskim Koneser przygotujesz się na jej przyjście

Spacer i nie tylko

Poprawiająca się aura, słoneczne i cieplejsze dni zachęcają do wychodzenia z domów. I do poznawania bliższej i dalszej okolicy, na co nie ma czasu w trakcie tygodnia. 11 marca (sobota) PoWarszawsku, czyli Łukasz Ostoya-Kasprzycki, zaprasza do wspólnego spaceru po Pradze. A przewodnikiem będzie również Bilon, czyli raper znany między innymi z formacji Hemp Gru. Start tego niezwykle klimatycznego wydarzenia o godz. 12.00, przed wejściem do Muzeum Polskiej Wódki.