Wrocław. Spotkanie z Amerykaninem po przejściach. "Rzeźnia numer pięć" we Współczesnym

"Rzeźnia numer pięć, czyli Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią" to jedna z największych powieści antywojennych w literaturze światowej. To pacyfistyczny krzyk, napisany przez amerykańskiego pisarza, który na skutek przedziwnych okoliczności stał się świadkiem strasznej strony wojny, nie zawsze będącej udziałem jego rodaków. Powstało dzieło, które nie ma sobie równych. Bo to relacja człowieka, którego przodkowie byli Niemcami, bo jako żołnierz amerykański trafił do niemieckiej niewoli, bo na własne oczy widział bombardowanie Drezna, bo przeżył obłęd wojny, strach przed śmiercią, głód i upokorzenie.